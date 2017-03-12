中職》LamiGirls春訓學美姿美儀 為開季拚命記舞步（影音）

〔記者林宥辰／桃園報導〕中職開季在即，除了球員努力練球，Lamigo桃猿隊場邊「嬌」點LamiGirls近兩天也展開春訓，女孩們苦練舞步和球員應援曲，為中職開季做努力。

猿隊特別邀請Kimiko老師教導女孩美姿美儀，Kimiko老師開玩笑要求女孩「睡覺時要把高跟鞋跟扇子道具放枕頭下」，她解釋，高跟鞋和其他道具是身體延伸，要求學員熟悉手上的道具跟腳下的鞋。

LamiGirls 4位新成員首度體驗春訓，籃靖玟就說，應援曲數量很多，她和其他人每天都努力記舞步，也首度體驗住球場傳統。

LamiGirls春訓學美姿美儀，為開季拚命記舞步。（記者陳志曲攝）

LamiGirls春訓學美姿美儀，為開季拚命記舞步。（記者陳志曲攝）

Lamigirls與Kimiko老師。（記者陳志曲攝）

Lamigirls與Kimiko老師。（記者陳志曲攝）