經典賽》馬奇斯5.2局鎮壓古巴 以色列驚奇續寫四連勝（影音）

〔體育中心/綜合報導〕以色列的連勝之旅仍在進行,以全勝之姿前進東京後,今複賽首戰對上紅色閃電,38歲王牌先發馬奇斯(Jason Marquis)力撐5.2局僅失1分,打線也展現高效率用5安打回4分,最終以4:1擊敗古巴,本屆經典賽至今未嚐敗績。

馬奇斯首局霸氣壓陣讓古巴三上三下,二局上雖被古巴巨砲戴斯潘(Alfredo Despaigne)擊出首打席首球全壘打,但隨即穩住陣腳僅挨零星安打未再失分。6局下馬奇斯率先取得兩出局後,對戴斯潘投出觸身球保送,用球數來到69球退場休息。

總計馬奇斯今主投5.2局僅因全壘打掉1分責失,送出4K及1保送,累積防禦率1.59,由於用球數限制,東京剩餘賽事確定無法再登板。

馬奇斯力飆5.2局好投。(法新社)

接手的三位投手合力封鎖古巴打線一分未失。複賽入陣的白襪3A右投高德柏格(Brad Goldberg)今也登板亮相,中繼0.2局無失分,三振保送各一,最快球數96英哩(約154公里)。

以色列打線此役效率驚人,僅靠5安就進帳4分。4局下靠保送上壘後,預賽分組MVP拉凡威(Ryan Lavarnway)擊出二壘打追平比數。6局下靠保送及適時安打再添2分,8局下犧牲短打再下一城將領先擴大到4:1,順利守成取得四連勝,明將與荷蘭正面交鋒。

拉凡威持續扮演進攻箭頭。(法新社)

以色列連勝驚奇未完待續。(美聯社)