經典賽》馬奇斯5.2局鎮壓古巴 以色列驚奇續寫四連勝（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕以色列的連勝之旅仍在進行，以全勝之姿前進東京後，今複賽首戰對上紅色閃電，38歲王牌先發馬奇斯（Jason Marquis）力撐5.2局僅失1分，打線也展現高效率用5安打回4分，最終以4：1擊敗古巴，本屆經典賽至今未嚐敗績。

馬奇斯首局霸氣壓陣讓古巴三上三下，二局上雖被古巴巨砲戴斯潘（Alfredo Despaigne）擊出首打席首球全壘打，但隨即穩住陣腳僅挨零星安打未再失分。6局下馬奇斯率先取得兩出局後，對戴斯潘投出觸身球保送，用球數來到69球退場休息。

總計馬奇斯今主投5.2局僅因全壘打掉1分責失，送出4K及1保送，累積防禦率1.59，由於用球數限制，東京剩餘賽事確定無法再登板。

馬奇斯力飆5.2局好投。（法新社）

接手的三位投手合力封鎖古巴打線一分未失。複賽入陣的白襪3A右投高德柏格（Brad Goldberg）今也登板亮相，中繼0.2局無失分，三振保送各一，最快球數96英哩（約154公里）。

以色列打線此役效率驚人，僅靠5安就進帳4分。4局下靠保送上壘後，預賽分組MVP拉凡威（Ryan Lavarnway）擊出二壘打追平比數。6局下靠保送及適時安打再添2分，8局下犧牲短打再下一城將領先擴大到4：1，順利守成取得四連勝，明將與荷蘭正面交鋒。

拉凡威持續扮演進攻箭頭。（法新社）

以色列連勝驚奇未完待續。（美聯社）