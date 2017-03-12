經典賽》委國明星捕手培瑞茲 竟被母隊隊友撞傷（影音）
2017/03/12 12:53
〔記者林宥辰／綜合報導〕委內瑞拉艱辛擊敗義大利，不只苦勝還折損球員，捕手培瑞茲9局為了守下義大利致勝分，在本壘和義大利跑者布特拉相撞，不慎撞傷左膝，賽後要進行X光檢查。
布特拉為搶攻本壘，和皇家母隊隊友培瑞茲相撞，培瑞茲雖成功守下分數，但痛苦倒地，靠隊友攙扶出球場檢查。培瑞茲和布特拉都效力皇家隊，同樣是捕手的布特拉在母隊是培瑞茲的替補捕手。
除了培瑞茲，母隊為老虎隊的終結者K.羅德里奎茲也受傷，據他本人表示，應該只是鼠蹊部附近肌肉抽筋，大致上無問題。
培瑞茲為守住本壘攻防戰傷及膝蓋。（美聯社）
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