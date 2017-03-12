MLB》晉級複賽可多帶兩投 美國隊力邀他們入陣

〔體育中心／綜合報導〕美國隊戰力再升級，巨人先發「鯊魚」薩瑪傑哈（Jeff Samardzija）與新任終結者梅倫森（Mark Melancon）今獲邀參賽，有望於次輪賽事加入美國隊陣營。

本屆經典賽頒布新規定，除原有28人球員名單，球隊每晉級一輪就能多帶2位投手，美國隊目前戰績1勝1敗，明將對上分組墊底的加拿大，有望挺進次輪複賽。

鯊魚表示為球隊效力就要保證自己竭盡所能並享受其中，就算壓力負擔沉重也能甘之如飴。「可以參與任何一項高水準競技賽事，特別是代表國家時，那感覺真是酷斃了。」鯊魚認為棒球尤其特別，因為棒球比賽並非時時有、奧運也沒這項目了，「（經典賽）有點像是世界盃的概念，非常新奇！」

巨人先發薩瑪傑哈。（資料照，法新社）

梅倫森其實去年有被選進美國隊，但因合約尚未敲定婉拒徵召，隨後以4年6200萬美元加盟巨人將擔綱終結者，春訓至今共投5局一分未失，梅倫森表示來到新球隊已有一段時間，狀況調整得不錯，準備迎接新球季。

美國隊陣中目前尚有波西（Buster Posey）及克勞佛（Brandon Crawford）兩位巨人球員，而多明尼加籍的王牌奎托（Johnny Cueto）今於熱身賽登板先發2局，預計於複賽時加入國家隊。

新任巨人終結者梅倫森。（資料照，美聯社）