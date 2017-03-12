網球》印地安泉女雙 詹皓晴超級搶10惜敗

詹皓晴與搭檔邦達蓮珂超級搶10惜敗，16強止步。（取自詹皓晴臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美國印地安泉女網賽，台將詹皓晴／烏克蘭邦達蓮珂（Kateryna Bondarenko）雙打次輪逆襲不成，歷經「超級搶10」拉鋸，最終仍以4：6、6：2 、8：10惜敗給中國梁辰／西班牙雅如巴娜（Lara Arruabarrena），無緣挺進8強。

小詹與烏國搭檔首度組軍，開賽第5局被破，首盤拱手讓人，不過「台烏聯軍」次盤強勢反撲，雙破扳回一城。戰線拉進決勝搶10，雙方人馬一路拉鋸，8：8僵持不下時，邦達蓮珂發出雙誤致命傷，加上梁辰賽末點順勢保發，小詹組合連掉關鍵2分，抱憾未能逆轉勝。

至於小詹的姊姊詹詠然，則與「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）繼先前中東賽事持續合拍，第6種子「辛然配」已經開胡闖進16強，即將與斯洛維尼亞柯蕾帕（Andreja Klepac） ／西班牙桑琪絲（Maria Jose Martinez Sanchez）爭奪8強門票。