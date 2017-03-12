MiLB》何紹彬沒簽約金赴美 「有你們的一路順風就夠了」

22歲的何紹彬和馬林魚簽下小聯盟合約後，昨搭機赴美。（帕菲克運動經紀提供）

〔記者倪婉君／綜合報導〕就算沒有簽約金，22歲的台灣內野好手何紹彬仍勇敢追尋「美」夢，昨搭機赴美國佛州向馬林魚小聯盟春訓基地報到。

「感謝所有支持我的人，有你們的一路順風就夠了！」何紹彬去年參加中職選秀失利，但他不放棄挑戰更高殿堂的機會，今年初參加加州冬季聯盟比賽，被馬林魚球團相中，成為今年300多名報名參賽的球員中，唯一和大聯盟球隊簽約的球員。

儘管沒有簽約金，何紹彬在小聯盟的月薪也才1千多美元（約台幣3萬），但他在家人的支持下仍決定勇闖美國棒壇。何紹彬的父親何献凡就說過，「沒有簽約金，月薪才1千多美元，但我希望他有機會就去學，不要一直待在台灣。」

在經過3次轉機後，何紹彬預訂台灣時間今天中午抵達佛州，在稍事休息後，就會投入小聯盟春訓，3月底分發球隊，目前他的名字則已先列在馬林魚1A的名單中。