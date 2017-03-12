網球》該不該給外卡？丹麥甜心：莎娃應憑實力回來
2017/03/12 15:30
莎拉波娃外卡爭議不斷。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕前世界球后莎拉波娃（Maria Sharapova）解禁倒數不到兩個月，是否要給她外卡眾聲喧嘩，丹麥甜心沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）也說話了，認為該給莎娃機會，但應該要從會外賽開始，靠自己的實力回來。
「我非常支持莎娃回歸，但在解禁的那一天就參加比賽讓人質疑，這對其他球員及WTA不尊重。每個人都該得到第二次機會，我也相信莎娃會表現得很出色，但她應該靠自己實力證明自己。」
莎娃目前已經順利得到加斯圖加特的保時捷大獎賽、馬德里公開賽外卡，而法網仍在猶豫，認為一邊倡導反禁藥，但一邊給因服用禁藥禁賽的球員外卡，這兩者相違背。WTA主席則非常歡迎莎娃的回歸，認為給她外卡相當合理。
沃茲妮雅琪印第安泉賽晉級第32強。（歐新社）
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