NBA》布克壓哨關鍵兩分 太陽險勝小牛

〔體育中心／綜合報導〕太陽今作客小牛，太陽隊以最年輕的陣容上場，雙方戰況一路膠著，比數差距都在5分之內，第四節最後1秒布克（Devin Booker）一記關鍵轉身後仰投籃助太陽以100：98險勝，中止小牛四連勝。

布克下半場猛得25分，拿下太陽隊最後8分，整場比賽砍了36分、5籃板；華倫（TJ Warren）也得了全隊第二高16分、8籃板。小牛老將諾威斯基（Dirk Nowitzki）在上半場得19分，整場比賽拚了23分、11籃板；巴恩斯（Harrison Barnes）拿下23分、7籃板。

太陽核心球員蘭恩（Alex Len）因右髖骨傷勢並未上場，先發派出鮮肉軍團：瓊斯（Derrick Jones Jr.）、華倫、克里斯（Marquese Chriss）、布克、布雷德索（Eric Bledsoe），平均年齡22歲，是隊史平均年齡最低的先發陣容。

布克（右）。（美聯社）