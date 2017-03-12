台南鐵人賽》張團畯三連霸 張婷婷雙金后

台南安平鐵人賽週日進行全程賽，高手雲集競爭非常激烈。（中華民國鐵人三項運動協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台南安平全國鐵人三項錦標賽落幕，男子菁英組「團團」張團畯克服自由車爆胎危機，壓軸路跑後來居上締造三連霸！至於週六才在半程賽衛冕的張家班二姊張婷婷，隔天再接再厲勇奪全程女子菁英組后冠，也榮膺該站首位包辦半程、全程的雙金女鐵人。

去年全程男、女菁英組前8強全部報名，週日近8百名鐵人角逐，競爭格外激烈。高中生林威志剛拿下半程冠軍，全程賽游泳又率先上岸，不過勁敵張團畯緊咬在後，儘管自由車最後5公里，「團團」首度在國內遇到爆胎狀況，不過拿手路跑他又趕上，最後6公里加速超前，率先抵點終點，賽後張團畯不忘向林威志道謝，「車子出事時，感謝威志在前面帶我。」因大腿抽筋而屈居亞軍的林威志則回應：「團畯前面帶的也很多，選手間本來就該互相幫忙。」

女子菁英組方面，去年包辦冠、亞軍的張嘉家、張婷婷，今年再度同場較勁，只是姊姊張嘉家周六參加研究所考試，連夜搭高鐵趕抵台南，臨場表現反倒不如妹妹，尤其張婷婷在自由車25公里處發動攻擊，硬是拉出兩分半鐘領先，順勢壓倒姊姊封后，樂得教練父親張勝凱說：「婷婷沒壓力，反而跑的更好，這應該也是台南賽第一次半程、全程全包的紀錄。」

張婷婷在台南鐵人賽女子菁英組全程賽封后，首度拿下雙料冠軍。（中華民國鐵人三項運動協會提供）

張團畯在台南鐵人賽男子菁英組完成三連霸。（中華民國鐵人三項運動協會提供）