經典賽》多明尼加逆轉美國 讓奎托跟老爹都瘋了（影音）

〔體育中心／綜合報導〕多明尼加今天稍早以7：5擊敗美國，有趣的是，巨人隊投手奎托（Johnny Cueto）及退休球星「老爹」歐提茲 （David Ortiz）兩人也十分關注祖國的戰況，在多明尼加超前後，皆上傳他們的慶祝影片。

本屆經典賽當中的「經典」對決，美國與多明尼加一戰，吸引世界各地棒球迷關注，包括大聯盟球星也都守在電視機前為自己的國家加油，巨人隊投手奎托在克魯茲（Nelson Cruz）敲出逆轉全壘打後，上傳慶祝影片到推特，興奮歡呼的模樣相當爆笑。

奎托原本要代表多明尼加出賽，不過因為父親生病，加上簽證問題，讓他無緣參戰。

pic.twitter.com/zIlNJ3QaJU — Johnny Cueto （@JohnnyCueto） 2017年3月12日

不只有奎托，同樣來自多明尼加的「老爹」歐提茲，也相當關注經典賽戰況，在球隊逆轉後，他也上傳影片慶祝。

多明尼加擊敗美國後，在本次經典賽中拿下第2勝，也是跨屆的第10勝。