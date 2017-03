經典賽》林多雙響砲 波多黎各宰墨西哥奪2連勝

Your browser does not support iframes.

〔記者石毓琪/綜合報導〕昨以11:0完封委內瑞拉,波多黎各今和墨西哥交手,前8局戰況膠著,直到9上猛打4分大局,9:4擊敗墨西哥,在D組暫以2勝領先群雄。

美聯游擊手金手套得主林多(Francisco Lindor)此役猛打賞之外,單場敲出雙響砲,分別是1局上的2分砲和7局上的陽春砲,先發羅培茲(Jorge Lopez)4.1局只被敲2安失1分,送出5K封鎖墨西哥打線,波多黎各也一路維持領先。

然而戰況到了7局下丕變,前2局無失分的桑提亞哥(Hector Santiago)被日本火腿洋砲「雷阿斗」萊爾德(Brandon Laird)敲出長打攻占得點圈,並在納瓦洛(Efren Navarro)、羅柏森(Chris Roberson)安打攻下墨西哥第2分,波多黎各接著發生守備失誤、暴投,被追到只剩5:4一分差。

儘管如此,9局上墨西哥於一出局一壘有人換上皇家投手索利亞(Joakim Soria),他在投出保送後被敲出安打失1分,巴耶茲(Javier Baez)左外野3分砲,一棒了斷墨西哥懸念,9局下狄亞茲(Edwin Diaz)投出觸身球,接著又四壞保送,最後以三振和雙殺化解危機,也就此9:4拿下勝利。

結束與墨西哥一戰,波多黎各挾帶2連勝的氣勢,明天台灣時間凌晨3點半將對上義大利,苦吞2連敗的墨西哥,則在明天10點要對上委內瑞拉。

林多單場雙響砲,猛打賞3分打點進帳。(歐新社)