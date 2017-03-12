經典賽》林多雙響砲 波多黎各宰墨西哥奪2連勝

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〔記者石毓琪／綜合報導〕昨以11：0完封委內瑞拉，波多黎各今和墨西哥交手，前8局戰況膠著，直到9上猛打4分大局，9：4擊敗墨西哥，在D組暫以2勝領先群雄。

美聯游擊手金手套得主林多（Francisco Lindor）此役猛打賞之外，單場敲出雙響砲，分別是1局上的2分砲和7局上的陽春砲，先發羅培茲（Jorge Lopez）4.1局只被敲2安失1分，送出5K封鎖墨西哥打線，波多黎各也一路維持領先。

然而戰況到了7局下丕變，前2局無失分的桑提亞哥（Hector Santiago）被日本火腿洋砲「雷阿斗」萊爾德（Brandon Laird）敲出長打攻占得點圈，並在納瓦洛（Efren Navarro）、羅柏森（Chris Roberson）安打攻下墨西哥第2分，波多黎各接著發生守備失誤、暴投，被追到只剩5：4一分差。

儘管如此，9局上墨西哥於一出局一壘有人換上皇家投手索利亞（Joakim Soria），他在投出保送後被敲出安打失1分，巴耶茲（Javier Baez）左外野3分砲，一棒了斷墨西哥懸念，9局下狄亞茲（Edwin Diaz）投出觸身球，接著又四壞保送，最後以三振和雙殺化解危機，也就此9：4拿下勝利。

結束與墨西哥一戰，波多黎各挾帶2連勝的氣勢，明天台灣時間凌晨3點半將對上義大利，苦吞2連敗的墨西哥，則在明天10點要對上委內瑞拉。

林多單場雙響砲，猛打賞3分打點進帳。（歐新社）