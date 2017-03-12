棒協提「3大重點」批中職 慘遭網友「翻譯」打臉

棒球協會理事長廖正井接受媒體訪問，他提出「3大重點」批中職，卻遭網友翻譯神打臉。（資料照，記者陳志曲攝）

〔即時新聞／綜合報導〕 2017世界棒球經典賽（WBC）台灣隊預賽苦吞三連敗慘遭淘汰，下屆得從資格賽打起，網友難過之餘也紛表不滿，因此再度傳出檢討棒球協會的聲浪，不僅剛辭去棒協理事的民進黨立委張廖萬堅批評棒協「公務員心態」，許多公眾人物也忍不住在臉書上發文表達對棒協的不滿。對此，棒協理事長廖正井昨天接受媒體專訪時提出「3大重點」回應，不但砲轟中職，還要政府或其他政治人物不要馬後砲，出事之後才將責任全部推給棒協。

經典賽台灣隊預賽苦吞三連敗，下一屆得從資格賽打起。（資料照，記者陳志曲攝）

廖正井昨接受《蘋果日報》訪問時提出3個重點，他表示，重點一，就是必須記取教訓，還是要以國家利益為優先，去年10月我帶隊到墨西哥打U23世界盃，一隊23位選手，日本有16人是職棒的，韓國也有16人，墨西哥全部都是，澳洲也有一半，只有我們是一位職棒選手都沒有，中職應該思考如何配合，而不是單純的拒絕。

重點二，棒協平常都在照顧基礎棒球，包括國小、國中、高中，一直上來，最後成果由職棒來吸收，這是國家發展棒球的一條線生態，希望職棒球團不要忽略了這一點。重點三，棒協想要爭好成績、好的排名，職棒球團重視利益，出現爭議時，政府為何不介入？像是Lamigo不願意配合經典賽徵召，政府為何不介入？行政院為何不出面？政府或其他政治人物不能在出了事之後，去放馬後砲將責任全部推給棒協。

有PTT棒球版的網友PO文將廖正井的「3大重點」直接翻譯成，「 一.會輸都是中職不支援、二.你們職棒的球員都是我們養大的、三.我們棒協最重視名次跟國家榮譽了，哀，都是球團重視利益害的，政府救救我」。其他網友看見貼文也痛批廖正井「要好的排名就交給職棒就好，關你棒邪（協）屁事？無恥」、「那你就別當了，快滾」、「快點辭職啊！說這麼多幹嘛？」、「真噁心」、「會覺得馬後炮是你自己後知後覺吧」、「屁話一堆還不是不下台」、「快解散好嗎」。