網球》印地安泉出師不利 球王穆雷爆冷一戰出局
2017/03/12 14:46
現役球王穆雷一戰淘汰。（法新社）
〔記者梁偉銘／綜合報導〕名人賽高等級的印地安泉男網賽，現任世界球王穆雷（Andy Murray）出師不利，頭號種子「英國希望」單打次輪初登場，就以4：6、6：7（5：7）不敵會外賽晉級的加拿大無名小卒波斯比希爾（Vasek Pospisil），奪冠熱門一戰出局，無緣開胡晉級32強。
其實穆雷此行籤表頗佳，獨自卡位上半籤表，坐看「四大天王」中的塞爾維亞第2種子喬科維奇（Novak Djokovic）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、瑞士老將費德爾（Roger Federer）等勁敵提前廝殺。不料球是圓的，被看好輕鬆挺進決賽，甚至有機會頭一回在此封王的穆雷，首輪免戰次輪才上陣，卻也因此熱機過慢失誤連連，錯失開賽4：2領先，狂掉6局讓對手後來居上，最終直落2爆冷吞敗，足令專家眼鏡碎滿地。
從會外賽殺入的波斯比希爾，首輪才3盤大逆轉「寶島一哥」盧彥勳，如今次輪又扳倒當今球王，堪稱超級黑馬，也氣得發出7次雙誤的穆雷嘆說：「我打得非常糟，真不知為什麼。」
加拿大選手波斯比希爾爆冷擊敗穆雷挺進32強。（法新社）
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