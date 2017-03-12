經典賽》就是愛棒球！中居正廣砸30萬送禮幫日本隊紓壓

中居正廣（右）曾擔任播報，賽前先與選手交流。（資料照，記者郭羿婕攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本已在本次經典賽中挺進第2輪，相當熱愛棒球的傑尼斯偶像中居正廣，大手筆購買高級耳機送給所有日本隊成員，讓他們在備戰期間，可以聽音樂紓壓。

大家公認的「日本武士應援隊長」中居正廣，因為熱愛棒球，經常投入相關事務，擔任採訪播報等，先前也曾到台灣轉播日本的比賽。

這位堪稱最稱職的應援隊長，今年更大手筆的購入一副價值4萬日圓（約新台幣1萬）的高級耳機，送給每位國家隊成員，若以正選28人名單計算，中居正廣一共花了112萬日圓（約新台幣30萬元）。

日媒報導指出，先前在日本隊與歐力士的熱身賽中，每個球員的置物櫃裡，都有一組高級耳機，上面還印製球員的背號及名字，相當用心。一開始球員們還以為是WBC主辦單位準備的，後來得知是中居正廣自掏腰包購買，希望給球員在賽前紓壓所準備的禮物，讓大家覺得相當感動。

日本將在台灣時間今晚6：00迎戰荷蘭，將由日職洋聯防禦率王石川步先發，預計將對上效力日職軟銀的王牌投手范登赫克（Rick van den Hurk）。

中居正廣所購買的耳機。（取自網路）