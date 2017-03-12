格鬥》黃偵玲登亞洲最大格鬥盛會 感謝眾人支持 （影音）
2017/03/12 16:51
〔體育中心／綜合報導〕台灣首位登上職業級的綜合格鬥女選手黃偵玲，在泰國當地時間11日晚上11點於曼谷的「One冠軍賽」挑戰原子量級（115磅、52.2公斤）冠軍、新加坡的李勝珠（Angela Lee）。雖然黃偵玲在第3回合不幸落敗，但她也在網路上發文感謝支持他的所有人。
黃偵玲今年26歲，2014年畢業於台北體院，擁有10年以上的柔道底子，昨晚落敗僅是生涯首敗。賽後她在網路上表示：「從2015年第一場職業賽2017年的冠軍賽，我學習到了很多事情。很感謝那些曾經給我過非常多艱難挑戰的人。職業生涯的第一年，父母和我不斷的爭吵，因為我經常帶著傷回家，他們對我的職業非常不滿意。」
這一場冠軍賽雖然落敗，但黃偵玲的母親開始支持她的職業生涯，讓她相當開心。「謝謝大家的支持，」黃偵玲說，「我很感謝ONE冠軍賽給我出賽挑戰的機會，未來請大家繼續期待我的表現，這一切只是開始。」
黃偵玲（中）（取自ONE冠軍賽官網）
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