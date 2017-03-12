SBL季後賽Live》裕隆台啤第2戰 李恩半場4犯陷危機

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 台啤 18 15 33 裕隆 20 17 37

第二節

裕隆呂政儒一開始就飆進一記三分球，但台啤黃聰翰替補上陣就用兩記三分球要回領先。次節進行到一半，李恩在一次防守中揮出左肘將周柏臣擊倒在地，吞下個人第3犯。經過暫停後，氣氛有所緩和，李恩與周柏臣繼續在場上比賽。

台啤在第二節發生5次失誤，不過裕隆也沒把握機會把比數拉開。次節剩最後2分17秒，李恩與周柏臣爭球時又將對方撞倒，吞下個人第4犯，不得不下場休息。

裕隆靠著賀夫的7分以及呂政儒2記三分球，在上半場結束時以37：33暫時領先。

第一節

于煥亞與周柏辰都以三分球為兩隊打破鴨蛋，台啤一開賽靠著稍優的投籃命中率取得小幅領先，首次暫停之前，兩隊戰況陷入拉鋸戰。

暫停過後，呂政儒砍進超前的三分球，裕隆也順勢加強防守，讓台啤難以輕鬆出手，大多在罰球線上取分。台啤洋將李恩首節繳出8分、6籃板、3助攻；賀夫則繳出7分、4籃板、1助攻，兩人這3項數據在第1節都領先全隊。

第一節打完，裕隆以20：18領先。

賽前

SBL季後賽第2輪，裕隆在昨天首戰靠洋將賀夫22分、9籃板、5火鍋，以及呂政儒6記三分球的瘋狂表現，以68：61先下一城。今天兩隊將進行第2戰，台啤除了寄望洋將李恩能延續14分、21籃板的數據外，如何防守裕隆的外線將是決定勝負的關鍵。

台啤：

14蔣淯安、7于煥亞、10朱億宗、20周伯勳、50李恩

裕隆：

56葛記豪、15周士淵、13呂政儒、8周柏臣、1賀夫