SBL季後賽Live》裕隆台啤第2戰 李恩半場4犯陷危機
2017/03/12 20:10
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第1節
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第2節
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第3節
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第4節
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總分
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台啤
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18
|15
|33
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裕隆
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20
|17
|37
第二節
裕隆呂政儒一開始就飆進一記三分球，但台啤黃聰翰替補上陣就用兩記三分球要回領先。次節進行到一半，李恩在一次防守中揮出左肘將周柏臣擊倒在地，吞下個人第3犯。經過暫停後，氣氛有所緩和，李恩與周柏臣繼續在場上比賽。
台啤在第二節發生5次失誤，不過裕隆也沒把握機會把比數拉開。次節剩最後2分17秒，李恩與周柏臣爭球時又將對方撞倒，吞下個人第4犯，不得不下場休息。
裕隆靠著賀夫的7分以及呂政儒2記三分球，在上半場結束時以37：33暫時領先。
第一節
于煥亞與周柏辰都以三分球為兩隊打破鴨蛋，台啤一開賽靠著稍優的投籃命中率取得小幅領先，首次暫停之前，兩隊戰況陷入拉鋸戰。
暫停過後，呂政儒砍進超前的三分球，裕隆也順勢加強防守，讓台啤難以輕鬆出手，大多在罰球線上取分。台啤洋將李恩首節繳出8分、6籃板、3助攻；賀夫則繳出7分、4籃板、1助攻，兩人這3項數據在第1節都領先全隊。
第一節打完，裕隆以20：18領先。
賽前
SBL季後賽第2輪，裕隆在昨天首戰靠洋將賀夫22分、9籃板、5火鍋，以及呂政儒6記三分球的瘋狂表現，以68：61先下一城。今天兩隊將進行第2戰，台啤除了寄望洋將李恩能延續14分、21籃板的數據外，如何防守裕隆的外線將是決定勝負的關鍵。
台啤：
14蔣淯安、7于煥亞、10朱億宗、20周伯勳、50李恩
裕隆：
56葛記豪、15周士淵、13呂政儒、8周柏臣、1賀夫
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