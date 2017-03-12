NBA》籃網明迎戰尼克 林書豪盼終止主場16連敗

林書豪（右）相信籃網能在主場止敗。（資料照，USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕剛結束連續8場客場之旅的籃網，明天將在主場迎戰尼克，雖然帶著2勝6敗戰績回布魯克林，但林書豪對籃網有信心，相信全隊能結束主場16連敗的窘境。

「很高興客場之旅我們打出幾場不錯的表現，」林書豪說，「球隊有些時候會打得很順利，但其實沒有人會幫助你打好球，你必須靠自己努力，期待並相信自己能做到，我想球隊也正朝這方向努力。」

昨天對小牛的比賽裡，籃網中鋒B.羅培茲（Brook Lopez）因右腳踝扭傷缺陣，前7場比賽裡他平均得到17分，這也是他自2014年12月之後首度缺陣，終場籃網以96：105不敵小牛。「希望他能盡快歸隊，不過我不認為這有多嚴重，」籃網總教練亞特金森（Kenny Atkinson）這樣說。