NBA》籃網明迎戰尼克 林書豪盼終止主場16連敗
2017/03/12 17:09
林書豪（右）相信籃網能在主場止敗。（資料照，USA Today）
〔體育中心／綜合報導〕剛結束連續8場客場之旅的籃網，明天將在主場迎戰尼克，雖然帶著2勝6敗戰績回布魯克林，但林書豪對籃網有信心，相信全隊能結束主場16連敗的窘境。
「很高興客場之旅我們打出幾場不錯的表現，」林書豪說，「球隊有些時候會打得很順利，但其實沒有人會幫助你打好球，你必須靠自己努力，期待並相信自己能做到，我想球隊也正朝這方向努力。」
昨天對小牛的比賽裡，籃網中鋒B.羅培茲（Brook Lopez）因右腳踝扭傷缺陣，前7場比賽裡他平均得到17分，這也是他自2014年12月之後首度缺陣，終場籃網以96：105不敵小牛。「希望他能盡快歸隊，不過我不認為這有多嚴重，」籃網總教練亞特金森（Kenny Atkinson）這樣說。
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