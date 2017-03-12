經典賽》哥倫比亞「神佈陣」 三壘手移防右外野（影音）
2017/03/12 17:12
〔記者張浩群／綜合報導〕哥倫比亞今天以4：1力克加拿大，奪下隊史經典賽首勝，而哥倫比亞除了投打俱佳外，守備也下足了功課，4局下的「神佈陣」抓到大聯盟累積138轟的勇士主砲佛里曼（Freddie Freeman），讓人嘖嘖稱奇。
加拿大此役僅得1分，靠著佛里曼在首局一二壘有人擊出適時安打，幫助加拿大先馳得點。而第4局再度上場打擊時，哥倫比亞馬上改變佈陣，將三壘手厄謝拉（Giovanny Urshela）移防至二壘和右外野之間，顯然知道左打的佛里曼是強力拉打的打者，情蒐資料做的相當充足，最後厄謝拉也成功將他接殺出局。
昨天與美國隊纏鬥10局惜敗的哥倫比亞，今在先發投手德黑蘭（Julio Teheran）5局好投下，終場以4：1擊敗加拿大。
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