經典賽》哥倫比亞「神佈陣」 三壘手移防右外野（影音）

〔記者張浩群/綜合報導〕哥倫比亞今天以4:1力克加拿大,奪下隊史經典賽首勝,而哥倫比亞除了投打俱佳外,守備也下足了功課,4局下的「神佈陣」抓到大聯盟累積138轟的勇士主砲佛里曼(Freddie Freeman),讓人嘖嘖稱奇。

加拿大此役僅得1分,靠著佛里曼在首局一二壘有人擊出適時安打,幫助加拿大先馳得點。而第4局再度上場打擊時,哥倫比亞馬上改變佈陣,將三壘手厄謝拉(Giovanny Urshela)移防至二壘和右外野之間,顯然知道左打的佛里曼是強力拉打的打者,情蒐資料做的相當充足,最後厄謝拉也成功將他接殺出局。

昨天與美國隊纏鬥10局惜敗的哥倫比亞,今在先發投手德黑蘭(Julio Teheran)5局好投下,終場以4:1擊敗加拿大。