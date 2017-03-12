經典賽》郭總可能不再帶國家隊 恰恰：可惜
2017/03/12 16:50
彭政閔（右二）與王柏融（左二）12日在信義區街頭比舞，兩人進行跳舞機PK對決。（記者簡榮豐攝）
〔記者郭羿婕／台北報導〕今年經典賽有可能是傳奇球星郭泰源最後一次帶領台灣隊，曾在他麾下的「恰恰」彭政閔也很關心此事，直呼「可惜」。
台灣隊今年在經典賽一勝難求，慘遭淘汰，各界謾罵聲不斷，郭泰源身為總教練，一肩扛起責任，還得面對各種冷言酸語。
但在恰恰心目中，郭總是能帶心的教練，他說：「其實郭總一直很用心在台灣棒球界付出許多心血，帶我們的期間，也一直傳達希望大家能努力為台灣棒球付出、讓環境更好，常教導我們追求夢想和做事的想法。」
恰恰從新聞報導得知郭總可能是最後一次帶國家隊，他說：「其實我覺得滿可惜的。」王柏融前年底出征世界12強賽，同樣是郭總領軍，他也表示：「郭總人很好，都是鼓勵我們，不會因為表現不好就責罵。」
相關新聞
- 棒協提「3大重點」批中職 慘遭網友「翻譯」打臉
- 經典賽》兵敗首爾 恰恰：借鏡日本多檢討多鼓勵
- 經典賽》馬奇斯5.2局鎮壓古巴 以色列驚奇續寫四連勝（影音）
- 經典賽》就是愛棒球！中居正廣砸30萬送禮幫日本隊紓壓
- 經典賽》多明尼加逆轉美國 讓奎托跟老爹都瘋了（影音）
推薦新聞
-
足球》50歲又14天 三浦知良再破最年長進球紀錄 （影音）2017/03/12 18:02
-
路跑》練不如鍊！ 王麗雅鼓勵女孩動起來2017/03/12 17:40
-
格鬥》黃偵玲登亞洲最大格鬥盛會 感謝眾人支持 （影音）2017/03/12 16:51
-
經典賽》郭總可能不再帶國家隊 恰恰：可惜2017/03/12 16:50
-
MLB》終於再上投手丘 柳賢振2局無失分（影音）2017/03/12 15:49