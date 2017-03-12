經典賽》郭總可能不再帶國家隊 恰恰：可惜

彭政閔（右二）與王柏融（左二）12日在信義區街頭比舞，兩人進行跳舞機PK對決。（記者簡榮豐攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕今年經典賽有可能是傳奇球星郭泰源最後一次帶領台灣隊，曾在他麾下的「恰恰」彭政閔也很關心此事，直呼「可惜」。

台灣隊今年在經典賽一勝難求，慘遭淘汰，各界謾罵聲不斷，郭泰源身為總教練，一肩扛起責任，還得面對各種冷言酸語。

但在恰恰心目中，郭總是能帶心的教練，他說：「其實郭總一直很用心在台灣棒球界付出許多心血，帶我們的期間，也一直傳達希望大家能努力為台灣棒球付出、讓環境更好，常教導我們追求夢想和做事的想法。」

恰恰從新聞報導得知郭總可能是最後一次帶國家隊，他說：「其實我覺得滿可惜的。」王柏融前年底出征世界12強賽，同樣是郭總領軍，他也表示：「郭總人很好，都是鼓勵我們，不會因為表現不好就責罵。」