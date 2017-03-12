橫濱輪胎女子高球賽》全美貞延長賽逆轉封后 盧曉晴並列21名
2017/03/12 17:02
台灣好手盧曉晴。（資料照，記者趙新天攝）
〔記者趙新天／綜合報導〕橫濱輪胎女子高球賽今天落幕，台灣名將盧曉晴最後1回合打出69桿，3回合總計214桿並列21名。南韓全美貞上演逆轉秀，在延長加賽力退藤崎莉步，生涯第25次封后，累計獎金也突破10億日圓大關。
全美貞最後1回合打出4個博蒂、無柏忌的68桿，以總計209桿和藤崎莉步並列第1。兩人回到第18洞加賽決勝，藤崎莉步的博蒂推桿沒進，全美貞把握機會推桿進洞致勝。
靠著這1勝，全美貞賺進1440萬日圓獎金（約台幣391.5萬元），生涯累計10億825萬3698日圓（約台幣2億7414萬4180元），成為日本LPGA史上第4位獎金突破10億大關的名將，前3人是不動裕理、橫峰櫻和李知姬。
藤崎莉步與生涯首勝擦身而過，只獲得第2名，仍是進入日本LPGA巡迴賽7年來最佳戰績。
南韓姜秀衍、金荷娜同以210桿並列第3，原本領先的日本選手青木瀨令奈，最後1回合表現不理想，花了73桿，以總計211桿和笠律子、大山志保等人並列第5名。
台灣好手盧曉晴今天打下4個博蒂、1個柏忌的69桿，總計214桿並列21名，這回合她的推桿數32次，但上果嶺率提高，失誤較少，打出本季第1個6字頭的成績。姚宣榆球運略差，她花了74桿才打完，以218桿並列37名。
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