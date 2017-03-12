經典賽Live》中田翔二壘安領攻勢 日本武士先馳得點
2017/03/12 18:36
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第二局
中田翔一上來就擊出左外野二壘安打，坂本勇人利用犧牲觸擊護送隊友上三壘，范登赫克四懷球保送山田哲人，一三壘有人，荷蘭希望能抓雙殺，但山田哲人盜壘成功，形成二三壘有人，秋山翔吾擊出高飛犧牲打，日本隊先馳得點。
第一局
荷蘭先發投手范登赫克順利解決前兩棒田中廣輔和菊池涼介後，被青木宣親擊出右外野二壘安打，不過第四棒筒香嘉智遭到三振，日本隊首局無功而返。
賽前報導
〔記者郭羿婕／綜合報導〕日荷大戰晚間6點登場，日本隊由去年洋聯防禦率王石川步先發。首輪首戰對古巴就是石川打頭陣，並奪下勝投，先發4局只被敲2安、失1分，率隊以11：6大勝，今晚也寄望他封鎖荷蘭；荷蘭將派出軟銀洋投范登赫克（Rick van den Hurk），也是許多日本球迷期待的對戰組合。
先發打序
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日本
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棒次
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荷蘭
|
田中廣輔
|
1
|
Andrelton Simmons
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菊池涼介
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2
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Jurickson Profar
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青木宣親
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3
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Xander Bogaerts
|
筒香嘉智
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4
|
Wladimir Balentien
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中田翔
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5
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Didi Gregorius
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坂本勇人
|
6
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Jonathan Schoop
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山田哲人
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7
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Curt Smith
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秋山翔吾
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8
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Dashenko Ricardo
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小林誠司
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9
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Randolph Oduber
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石川步
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先發投手
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Rick van den Hurk
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