經典賽Live》中田翔二壘安領攻勢 日本武士先馳得點

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 日本 0 1 1 2 0 荷蘭 0 0 0 0

第二局

中田翔一上來就擊出左外野二壘安打，坂本勇人利用犧牲觸擊護送隊友上三壘，范登赫克四懷球保送山田哲人，一三壘有人，荷蘭希望能抓雙殺，但山田哲人盜壘成功，形成二三壘有人，秋山翔吾擊出高飛犧牲打，日本隊先馳得點。

第一局

荷蘭先發投手范登赫克順利解決前兩棒田中廣輔和菊池涼介後，被青木宣親擊出右外野二壘安打，不過第四棒筒香嘉智遭到三振，日本隊首局無功而返。

賽前報導

〔記者郭羿婕／綜合報導〕日荷大戰晚間6點登場，日本隊由去年洋聯防禦率王石川步先發。首輪首戰對古巴就是石川打頭陣，並奪下勝投，先發4局只被敲2安、失1分，率隊以11：6大勝，今晚也寄望他封鎖荷蘭；荷蘭將派出軟銀洋投范登赫克（Rick van den Hurk），也是許多日本球迷期待的對戰組合。

先發打序

日本 棒次 荷蘭 田中廣輔 1 Andrelton Simmons 菊池涼介 2 Jurickson Profar 青木宣親 3 Xander Bogaerts 筒香嘉智 4 Wladimir Balentien 中田翔 5 Didi Gregorius 坂本勇人 6 Jonathan Schoop 山田哲人 7 Curt Smith 秋山翔吾 8 Dashenko Ricardo 小林誠司 9 Randolph Oduber 石川步 先發投手 Rick van den Hurk