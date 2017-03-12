經典賽Live》中田翔二壘安領攻勢 日本武士先馳得點

2017/03/12 18:36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
日本 0 1 1 2 0
荷蘭 0 0 0 0

第二局

中田翔一上來就擊出左外野二壘安打，坂本勇人利用犧牲觸擊護送隊友上三壘，范登赫克四懷球保送山田哲人，一三壘有人，荷蘭希望能抓雙殺，但山田哲人盜壘成功，形成二三壘有人，秋山翔吾擊出高飛犧牲打，日本隊先馳得點。

第一局

荷蘭先發投手范登赫克順利解決前兩棒田中廣輔和菊池涼介後，被青木宣親擊出右外野二壘安打，不過第四棒筒香嘉智遭到三振，日本隊首局無功而返。

賽前報導

〔記者郭羿婕／綜合報導〕日荷大戰晚間6點登場，日本隊由去年洋聯防禦率王石川步先發。首輪首戰對古巴就是石川打頭陣，並奪下勝投，先發4局只被敲2安、失1分，率隊以11：6大勝，今晚也寄望他封鎖荷蘭；荷蘭將派出軟銀洋投范登赫克（Rick van den Hurk），也是許多日本球迷期待的對戰組合。

先發打序

日本

棒次

荷蘭

田中廣輔

1

Andrelton Simmons

菊池涼介

2

Jurickson Profar

青木宣親

3

Xander Bogaerts

筒香嘉智

4

Wladimir Balentien

中田翔

5

Didi Gregorius

坂本勇人

6

Jonathan Schoop

山田哲人

7

Curt Smith

秋山翔吾

8

Dashenko Ricardo

小林誠司

9

Randolph Oduber

石川步

先發投手

Rick van den Hurk

 

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