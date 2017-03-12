路跑》練不如鍊！ 王麗雅鼓勵女孩動起來

王麗雅今天跟著女孩們一起揮汗。（NIKE提供）

〔記者卓佳萍／台北報導〕2017 WOMEN RUN TAIPEI台北女子半馬將於4月23日開跑，運動品牌NIKE今天舉行NTC DAY，幫助女性跑者鍛鍊體魄，迎接重大賽事，名模王麗雅也參與其中，她鼓勵女孩們添購美麗行頭後，踏出戶外開始運動，也建議她們跟閨蜜一起運動，一起分享運動喜悅也能互相督促。

下個月也將投入半馬的王麗雅王表示：「這次的目標就是想要享受半馬，不是嚴格要求自己的成績，而是希望自己的身體素質更提升，看到每個經過我身邊的女孩，我也都能很熱情的幫她們加油！」她將參加下週萬金石馬拉松14公里暖身。

今日活動從早到晚共3個場次，總計超過600人參與這場專屬的運動饗宴，若無法到現場，王麗雅建議，「NTC App讓我隨時隨地都可以揮灑汗水、自主訓練，只要開啟應用程式就可以馬上鍛鍊，因為『個人專屬教練就在手機裡』。

透過NTC課程鍛鍊，幫助女孩們征服半馬。（NIKE提供）

專業NTC教練們在台上奮力教學。（NIKE提供）

運動品牌NIKE今天舉辦「NTC DAY」，活動從早到晚共3個場次，總計超過600人參與這場活動。（NIKE提供）