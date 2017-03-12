中職》經典賽遺珠 王柏融：4年後還有機會

王柏融坦言沒參加經典賽，對自己來說是滿可惜的，四年後還有機會。（記者簡榮豐攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕經典賽是球員大展身手的舞台，去年包辦中職6大年度獎項的桃猿「大王」王柏融，被視為此次經典賽遺珠，他坦言：「（沒參加）對自己來說是滿可惜的，可是4年後還有經典賽，不要氣餒，4年後或許我們還有機會。」

4年一度的經典賽吸引各國球探獵才，對一心想旅外的王柏融而言，這是讓大家看見他的機會，不過猿隊拒絕接受徵召，大王也說：「還是會先尊重我們球隊。」對於旅外，王柏融表示，一步步來，先把現在工作做好。

日前在福岡舉行的台日職棒對抗賽，王柏融棒打日本隊強投，驚豔眾人，經典賽就只能看轉播幫大家加油，他說：「看了這次經典賽，每個選手和教練都非常用心，也很努力，他們付出很多時間準備比賽，還是要給他們肯定。」

王柏融今天與「恰恰」彭政閔一起出席知名零食品牌代言活動，兩個世代的打擊王現場PK跳舞機，恰恰戴護膝上陣，大王則在口袋放紅內褲當幸運小物，各贏一回合，吸引大批球迷搶著拍照。

兩人之前為廠商拍廣告挑戰唱RAP，也超有喜感，王柏融RAP練了好一段時間，他笑說：「一直失敗，一直重複練習，比選球和上壘還難。」這對恰恰也是一大挑戰，大喊：「隔行如隔山。」

彭政閔（右）與王柏融（左）12日在信義區街頭比舞，兩人進行跳舞機PK對決。（記者簡榮豐攝）