中職》統一獅2017主場預售票 3/14全台小7開賣

2017年統一獅主場門票將於14日開賣。（統一獅提供）

〔體育中心／綜合報導〕2017年中華職棒賽事將於3/25正式開打，統一獅第一場主場賽事將於4月4日台南棒球場熱鬧登場，迎接開幕戰盛會，球團也將推出許多活動歡迎球迷一起進場為獅子軍新球季拼戰加油。

下週一（3/14）中午12：00，2017年上半季統一獅主場門票將開放球迷至全台統一超商ibon售票系統購買預售票，3/14-3/16為2016統一獅VIP會員優先購票服務，歡迎球迷可持2016年統一獅會員卡至ibon售票系統（限統一超商機台），輸入專屬卡號即可享受優先購票、選位服務，而3/17 12：00起，開放一般球迷購票選位服務，將可至全台統一超商ibon售票系統或ibon網路購票，搶購今年統一獅主場賽事門票。

2017年統一獅VIP會員卡，搭配3/21統一獅新球衣發表後，將於3/26統一獅主、客場例行賽時開放球迷搶先申辦，新球季會員卡仍有搭配歡樂賞球護照手冊，其中包括全票折價劵及商品折價劵，詳細會員卡身辦方案及辦法將於3/22正式公佈，屆時歡迎球迷一起加入2017統一獅VIP會員行列，一起進場為統一獅選手加油，欣賞精采職棒賽事。