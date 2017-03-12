NBA》一點都不會累！哈登拒絕輪休
2017/03/12 19:40
哈登本季至今全勤出賽。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕火箭當家球星哈登（James Harden）開季至今保持全勤出賽，絲毫不受輪休議題影響，火箭總教練丹東尼（Mike D'Antoni）近日也被問及是否考慮讓哈登休息，他直言否認，並表示「他說他不會累。」
隨著球季步入後半段，輪休議題再度掀起討論，丹東尼近日也被問及是否考慮讓陣中大將休息，不過他表示，「哈登說他不會累，也不想錯過任何比賽，我認為應該要尊重他。」
哈登本季全勤出賽66場，平均出賽時間達36.4分鐘，堪稱耐操組代表，丹東尼認為這與他的打法息息相關，「他貼近地面的攻防模式，讓他可以不容易被擊倒，也可以打滿整場球賽。」
先前就曾拒絕輪休的哈登也再度重申立場，「儘管我熱愛籃球，但我不會永遠都在球場上，我只想把握現在，幫助我的隊友還有球隊。」
火箭教頭丹東尼。（資料照，美聯社）
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