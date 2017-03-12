足球》50歲又14天 三浦知良再破最年長進球紀錄 （影音）
2017/03/12 18:02
〔體育中心／綜合報導〕日本J2聯賽今天下午進行第3輪，其中橫濱FC主場對群馬草津溫泉的比賽裡，高齡50歲又14天的傳奇球星三浦知良在比賽第40分鐘踢進全場唯一進球，再度打破自己保持的日本職業聯賽最年長進球紀錄。
上週日橫濱FC作客長崎成功丸的客場比賽，三浦知良先發上場，以50歲又7天的高齡超越英格蘭名將麥休斯（Stanley Matthews），成為最年長的職業足球員。三浦知良的上一個進球得追溯到去年8月，當時他攻進大阪櫻花的球門，年齡是49歲165天。
三浦知良單膝跪地慶祝進球。（取自J聯賽官網）
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