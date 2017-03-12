經典賽》以色列投手群最慘一役 台灣隊打的
2017/03/12 18:37
台灣隊打線對以色列投手群表現不俗。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕以色列今天以4：1擊敗古巴拿下經典賽4連勝，續演灰姑娘傳奇，其中投手群的強力壓制是4連勝的最大關鍵。
過去和以色列交手的3隊中，唯有台灣隊從以國投手群中敲出雙位數安打，以12支排名第1，南韓7安打排行第2，古巴與荷蘭則只有5安打的表現。
得分方面台灣對以色列攻下7分也是最多，排名第2的是荷蘭打下的2分，古巴與南韓則遭以色列投手群封鎖，都只有1分的表現。
台灣打者對以色列表現最佳的是張志豪與蔣智賢，兩人都有2安打的演出，合計敲下3分打點，並為台灣隊跑回4分。
以色列投手群對台灣丟7分，為目前單場最多失分。（美聯社）
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