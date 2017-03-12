SBL》璞園只拿87分！林冠綸飆20分率達欣二連勝
2017/03/12 19:12
林冠綸全場攻下20分。（記者林正堃攝）
〔記者林岳甫／新北報導〕例行賽龍頭達欣昨以1分之差險勝璞園，今雙方在板橋體育館展開第二戰廝殺，達欣全隊得分點分布平均，展現傲人團隊戰力，其中布拉繳出16分、9籃板成績單，「快樂教主」林冠綸狂飆20分，以98：87力退璞園，取得系列戰2：0領先。
璞園前役因罰球太爛，痛失江山；不過他們在第12季、13季的四強第二戰皆能勝出，此役開賽打出截然不同氣勢，「新台灣人」Q.戴維斯首節就挹注8分、7籃板，加上備受期待的射手李啟瑋飆進兩記三分彈，取得20：16領先。達欣於次節展開反撲，布拉先上演兩記爆扣，此節老將林冠綸獨得11分，全隊進攻打得更是行雲流水，兩節打完取得51：39領先。
易籃後，璞園前半段還被壓著打，最多落後至17分，後段靠著彭俊諺、李啟瑋接連完成「三分打」，總算將落後縮小，暫以63：73落後。璞園末節持續追分，一度追至5分差，仍無力翻轉戰局，吞系列戰2連敗，欲挑戰連6季晉級冠軍戰難度提高不少。
達欣布拉16分、9籃板；林冠綸飆進6顆三分球，攻下20分；前役得分掛蛋的黃鎮攻下14分；一哥周儀翔16分。
璞園Q.戴維斯表現最出色，他攻下22分、8籃板；李啟瑋投進4顆三分球，進帳20分，陳堅恩10分、彭俊諺12分。
布拉拿下16分9籃板。（記者林正堃攝）
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