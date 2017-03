經典賽》荷蘭打線超兇悍 將日職防禦率王轟退場（影音）

Your browser does not support iframes.

〔記者陳人齊/綜合報導〕侍日本今天在第二輪賽事與荷蘭隊交手,推出洋聯上季防禦率王石川步壓陣,不料今天對上荷蘭卻只撐3局就退場,投49球被敲5安打,包含2發全壘打狂失5分,退場時日本隊與荷蘭戰成平手。

荷蘭大聯盟重砲史構普(Jonathan Schoop)與前養樂多60轟洋砲巴倫汀(Wladimir Balentien)分別在2、3局開砲打下3分,3局荷蘭先用3支連續安打外加1次高飛犧牲打送回2分,接著巴倫汀敲出直擊左外野標竿的全壘打,幫助荷蘭隊追平。

石川步去年在羅德拿下14勝5敗,是隊上王牌投手,更以2.16的防禦率拿下太平洋聯盟防禦率王,他生涯3季都有10勝成績,平均防禦率只有2.96。

石川步只撐3局就退場。

史構普開轟。(美聯社)