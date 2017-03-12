經典賽》荷蘭打線超兇悍 將日職防禦率王轟退場（影音）

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〔記者陳人齊／綜合報導〕侍日本今天在第二輪賽事與荷蘭隊交手，推出洋聯上季防禦率王石川步壓陣，不料今天對上荷蘭卻只撐3局就退場，投49球被敲5安打，包含2發全壘打狂失5分，退場時日本隊與荷蘭戰成平手。

荷蘭大聯盟重砲史構普（Jonathan Schoop）與前養樂多60轟洋砲巴倫汀（Wladimir Balentien）分別在2、3局開砲打下3分，3局荷蘭先用3支連續安打外加1次高飛犧牲打送回2分，接著巴倫汀敲出直擊左外野標竿的全壘打，幫助荷蘭隊追平。

石川步去年在羅德拿下14勝5敗，是隊上王牌投手，更以2.16的防禦率拿下太平洋聯盟防禦率王，他生涯3季都有10勝成績，平均防禦率只有2.96。

石川步只撐3局就退場。

史構普開轟。（美聯社）