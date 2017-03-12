中職》台灣打者有進步 恰恰：看王柏融就知道了啊
2017/03/12 19:54
中職聯隊王柏融。（資料照，特派記者林正堃攝）
〔體育中心／綜合報導〕經典賽台灣隊和中職聯軍皆在國際舞台展現不俗的打擊火力，這也顯現出中職打者持續進步當中。曾為國家隊主力的「恰恰」彭政閔今受訪也表示，台灣打者進步很多，「看王柏融就知道了啊。」
彭政閔表示，以前剛當國手時，台灣隊常被批評是貧打部隊，到現在，攻下的分數可能都比其他球隊多，並看著身旁的王柏融說：「進步很多，看王柏融就知道了啊，我們有這麼好的選手。」
王柏融雖然沒有參加本屆經典賽，但他在台日對抗賽表現令人驚豔，首戰砲轟經典賽日本投手則本昂大，幫助中職聯隊以8：5擊敗全職業一軍組成的日本國家隊，史上頭一遭。
王柏融首戰敲出2分砲，2場對戰打擊率破8成，成功在日本打響「大王」的名號，引發日媒熱議。
對於自己沒打本屆經典賽，王柏融坦承很可惜，但4年後還會有機會能參加。
彭政閔（右）與王柏融（左）。（記者簡榮豐攝）
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