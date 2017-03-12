SBL》葛記豪默默付出 贏得年度最佳後場防守球員
2017/03/12 20:32
葛記豪拿下最佳後場防守球員。（資料照）
〔記者林岳甫／新北報導〕裕隆葛記豪本季例行賽場均貢獻2.1抄截，僅次於台啤因傷報銷的洋將B.戴維斯，確定榮膺本季年度最佳後場防守球員。
葛記豪本季離開效力多年的璞園，改披裕隆戰袍，例行賽場均繳出4.8分、2.2籃板與2.2助攻，即便數據不亮眼，但他在防守、進攻組職皆一把罩，是主帥魏永泰多次稱讚的老將，更是球隊不可或缺的後場戰力；他場均2.1抄截的表現更是生涯最佳。
SBL從第10季增設最佳後場防守球員獎項，起初由本季低調退役的陳志忠完成二連霸，第12季則是金酒主控林韋翰；上季由台銀李維哲獲得，本季此獎項再度重回裕隆的懷抱。
至於洋將賀夫本季第3度回鍋裕隆，絲毫不受36歲高齡影響，防守表現可圈可點，本季例行賽場均3.4阻攻，不僅贏得阻攻王，更獲選年度前場最佳防守球員」，裕隆也成為首支包辦前、後場防守球員獎項的球隊。
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