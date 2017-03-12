SBL》李恩、黃聰翰大爆走 台啤逆轉裕隆扳平戰局

李恩攻下26分、17籃板。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕衛冕軍台啤今日與裕隆進行四強爭霸的第二場賽事，他們克服上半場的落後，下半場由洋將李恩領軍，最終以85：73逆轉勝出，雙方系列戰1：1平手。

台啤菜鳥黃聰翰第二節砍進2顆三分球，攻下8分，但他們的洋將李恩先與裕隆周柏臣發生口角，還在次節剩下2分17秒吞第4次犯規，整體情勢對於衛冕軍極為不利，裕隆則靠著賀夫上半場14分、呂政儒13分，取得37：33領先。

易籃後，李恩無懼4次犯規纏身，單節攻下14分，率隊搶回領先優勢。末節台啤最多領先裕隆達11分，但裕隆隨即反撲又縮小至4分差，但台啤靠著于煥亞、李恩接連得分，甩開對手糾纏，將勝利帶回家。

李恩攻下26分、17籃板，黃聰翰飆進4顆三分球，攻下18分；于煥亞12分進帳。

至於落敗的裕隆，洋將賀夫18分、15籃板，呂政儒投進4記三分球，攻下20分，但兩人下半場熄火，導致球隊無力取得2：0領先，周士淵有14分；周柏臣12分。

黃聰翰飆進4顆三分球，攻下18分。（記者林正堃攝）