WBC美國、委內瑞拉拚晉級 今日賽事預告與轉播
2017/03/13 07:07
各位讀者早安！
經典賽持續開打中，目前皆吞下1敗的美國與委內瑞拉，若想搶進第二輪，此役非贏不可！美國推出皇家投手達菲（Danny Duffy）對戰加拿大，委內瑞拉則由佩提特（Yusmeiro Petit）先發，對手是2連敗瀕臨淘汰邊緣的墨西哥。
另外，第二輪E組賽事也十分白熱化，今晚將由昨在延長賽惜敗日本的荷蘭對上以色列，2軍交鋒勢必精彩可期，請鎖定自由體育帶給您的第一手消息！
經典賽
07:00 加拿大 vs. 美國（ELEVEN）
10:00 墨西哥 vs. 委內瑞拉（ELEVEN SPORTS）
18:00 荷蘭 vs. 以色列（ELEVEN、公視3台）
NBA例行賽
09:30 D-Live 尼克 vs. 籃網（緯來體育）
大聯盟熱身賽
10:00 白襪 vs. 道奇（FOX體育）
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