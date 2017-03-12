拳擊》不敗拳王梅威瑟復出 6月與UFC巨星對決
2017/03/12 22:26
〔體育中心／綜合報導〕梅威瑟（Floyd Mayweather Jr.）昨天（11日）正式宣布復出，並願意與UFC巨星麥格雷戈（Conor McGregor）打一場拳擊賽，比賽時間是今年6月，其他細節則有待安排。
「今天，我正式宣布復出，為了跟麥格雷戈打一場，」梅威瑟說，「我們不要浪費時間了，得快點把這場比賽搞定，就決定在6月吧。」
梅威瑟生涯戰績49勝0敗，在拳擊擂台上可說是無人能敵，這次的跨界對決仍以拳擊賽定勝負，雙方人馬預計能藉比賽宣傳與門票賺進大把鈔票。
麥格雷戈在綜合格鬥的比賽裡擅長使出打擊技，去年12月初，他在美國加州取得拳擊手資格。但他得放棄肘擊、踢腿等打擊技，以拳擊打法面對梅威瑟，因此外界預測他勝算不高。
梅威瑟（右）為了與麥格雷戈（左）對決而復出。（取自推特）
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