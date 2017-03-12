經典賽》打出台灣最狂表現 張志豪貼文向球迷告白

張志豪在本屆經典賽表現突出。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽台灣隊外野手張志豪是本屆表現最突出的球員，雖然無緣打進8強，但張志豪今天仍在臉書上貼文，感謝球迷的支持與鼓勵。

張志豪臉書全文：

大家好，我是志豪！

相信很多球迷朋友都知道，我不常用Facebook發文，但你們的訊息，我全部都看過，只是無法一一回覆各位球迷，很抱歉！

這次的經典賽是我進入職棒七年來第二次入選國家隊，由於沒有太多的機會，所以我很珍惜每一次的守備、每一次的打擊，更珍惜在中華隊和其他好手一起練球比賽的時間。

比賽結束了，輸了就是輸了，記取美中不足的地方，我會在下一次的國際賽展現出更好的球技，來回報你們對我的支持與鼓勵。

這一次經典賽，要感謝每一位中華隊的教練、隊友、防護員、行政人員，選手們都很認真很辛苦的在完成每一個階段的工作及任務，大家都很想要為了自己的國家-台灣 贏球，但這件球衣並不輕，因為它承載了很多人的期望，沒人喜歡輸，但比賽的結果就是幾家歡樂幾家愁，雖然我們輸了，但至少過程中我們真的很專注很認真的在面對每一顆球！

在這裡志豪要跟各位支持台灣國球的你們，深深一鞠躬說聲「謝謝」，你們加油的吶喊聲和掌聲是我在球場上最棒的動力，謝謝你們！在我心中你們才是最棒的！

新的球季即將要開始了，希望各位球迷朋友繼續為台灣各個棒球選手們加油！有你們的支持，台灣的棒球才會更加進步茁壯，謝謝你們！