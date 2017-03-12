羽球》34歲不死鳥李宗偉 拍下生涯第四座全英冠軍
2017/03/12 23:05
李宗偉摘下生涯第四座全英公開賽冠軍。（美聯社）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕當今球王、大馬名將李宗偉今天在全英公開賽男單冠軍戰面對21歲中國小將石宇奇，終場以21：12、21：10輕取對手，以34歲之姿摘下生涯第四座全英公開賽冠軍。
李宗偉昨天三局辛苦擊敗台灣一哥周天成，他透露，自己尚未回到100%狀態，今天冠軍戰面對年紀輕輕的後輩，李宗偉掌握全場節奏，次局石宇奇一次撲球，扭傷腳踝，透過簡單治療，他沒有棄賽，回到場上，仍不敵球王攻勢，李宗偉直落二贏球。
事實上，李宗偉差點錯過今年全英賽，他年初在國家隊球館滑倒造成膝蓋內側韌帶拉傷，經歷積極復健，他重返球場，34歲的他今天在英國球迷面前承諾，他明年會再來！
21歲中國小將石宇奇。（法新社）
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