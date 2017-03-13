經典賽Live》艾倫納多3分砲 美國7分領先加拿大

2017/03/13 08:15

 

1

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3

4

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6

7

8

9

R

加拿大

0

0

0

0

2

1

美國

3

4

7

7

0

第二局

瓊斯、耶利奇接連敲安，艾倫納多轟出3分打點全壘打，美國隊將比數以6：0拉開，哈斯默二壘安打，波西補上適時安打，美國7：0領先。

第一局 

金斯勒（Ian Kinsler）獲得保送，耶利奇（Christian Yelich）敲出安打，艾倫納多（Nolan Arenado）再獲得保送，美國一出局滿壘，哈斯默（Eric Hosmer）敲出帶有2分打點安打，加拿大先發丹普斯特（Ryan Dempster）僅投0.1局就退場，亞伯斯（Andrew Albers）接手，波西（Buster Posey）滾地球，再送回1分，美國3：0領先。

先發陣容

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