經典賽Live》艾倫納多3分砲 美國7分領先加拿大
2017/03/13 08:15
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第二局
瓊斯、耶利奇接連敲安，艾倫納多轟出3分打點全壘打，美國隊將比數以6：0拉開，哈斯默二壘安打，波西補上適時安打，美國7：0領先。
第一局
金斯勒（Ian Kinsler）獲得保送，耶利奇（Christian Yelich）敲出安打，艾倫納多（Nolan Arenado）再獲得保送，美國一出局滿壘，哈斯默（Eric Hosmer）敲出帶有2分打點安打，加拿大先發丹普斯特（Ryan Dempster）僅投0.1局就退場，亞伯斯（Andrew Albers）接手，波西（Buster Posey）滾地球，再送回1分，美國3：0領先。
先發陣容
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