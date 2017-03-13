經典賽》柯瑞亞3分砲 波多黎各轟垮義大利3戰全勝晉級（影音）

〔記者石毓琪／綜合報導〕延續2連勝的氣勢，波多黎各D組預賽最後一戰對上義大利，靠著4局下柯瑞亞（Carlos Correa）一記3分彈奠定勝基，9：3擊敗義大利，3戰全勝晉級，1勝2敗的義大利則需待墨西哥擊敗委內瑞拉才有機會爭取晉級。

義大利開局在安崔歐里（John Andreoli）2分砲先馳得點，布泰拉（Drew Butera）2局上再開轟，前2局就打下3分，但自此連續7局沒能再添分數。波多黎各很快在2局下扳成3：3平手，4局下柯瑞亞開轟，一棒3分打點拉開比數，5局下阿維列斯（Mike Aviles）、赫南德茲（Enrique Hernandez）連續2支三壘安打，林多（Francisco Lindor）高飛犧牲打，單局再進補2分，終場敲出13安豪取9分力克義大利。

此役波多黎各先發投手貝里歐斯（Jose Berrios）5局只被敲2安，失3分都是全壘打丟的，送出6次三振，布爾戈斯（Hiram Burgos）中繼3局沒被敲安失分，是中斷義大利攻勢的關鍵，最後米吉亞（Miguel Mejia）關門成功，預賽3戰全勝晉級。至於1勝2敗的義大利，則得指望2敗的墨西哥能在稍晚擊退1勝1敗的委內瑞拉，3支球隊再比較各項成績才有晉級機會。

柯瑞亞3分砲奠定波多黎各勝基。（法新社）