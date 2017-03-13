經典賽》多明尼加延長賽海灌7分 擊敗哥倫比亞全勝晉級（影音）

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〔記者粘藐云／綜合報導〕前一戰險勝美國的多明尼加，今天迎戰哥倫比亞，雙方鏖戰到延長賽，11局上多明尼加海灌7分，終場以10：3擊敗對手，也收下第3勝、跨屆11連勝，在C組以全勝之姿晉級。

多明尼加首局靠著包提斯塔（Jose Bautista）的高飛犧牲打先馳得點，3局上，馬查多（Manny Machado）的關鍵2壘安打攻下1分，加上哥倫比亞發生失誤，讓多明尼加再添分數。哥倫比亞打線則遭對方先發投手佩若塔（Wily Peralta）壓制，僅在首局攻下1分，前5局打完，多明尼加以3：1暫時領先。

馬查多敲出二壘安打。（法新社）

不過，哥倫比亞在6、8兩局各追回1分，雙方戰成3：3平手，陷入僵局。9局下，哥倫比亞取得大好得分機會，J.索拉諾（Jhonatan Solano）軟弱飛球攻占上壘，波羅（Tito Polo ）遭觸身球後，D.索拉諾（Donovan Solano）野選形成1、3壘有人，但羅德里奎茲（Reynaldo Rodriguez）高飛犧牲打不成，3壘跑者遭包提斯塔長傳擋在本壘前，形成雙殺，攻勢瞬間瓦解，進入延長賽。

9局下的本壘攻防還造成衝突，哥倫比亞球員波羅及羅德里奎茲都遭驅逐出場，也讓他們戰力大打折扣。

波羅（左）與主審發生爭執，遭驅逐出場。（美聯社）

雙方守住第10局後，11局上的突破僵局，多明尼加打線大爆發，單局海灌7分，也把哥倫比亞打趴，終場以10：3拿下勝利。

包提斯塔。（法新社）