經典賽》多明尼加延長賽海灌7分 擊敗哥倫比亞全勝晉級（影音）

〔記者粘藐云/綜合報導〕前一戰險勝美國的多明尼加,今天迎戰哥倫比亞,雙方鏖戰到延長賽,11局上多明尼加海灌7分,終場以10:3擊敗對手,也收下第3勝、跨屆11連勝,在C組以全勝之姿晉級。

多明尼加首局靠著包提斯塔(Jose Bautista)的高飛犧牲打先馳得點,3局上,馬查多(Manny Machado)的關鍵2壘安打攻下1分,加上哥倫比亞發生失誤,讓多明尼加再添分數。哥倫比亞打線則遭對方先發投手佩若塔(Wily Peralta)壓制,僅在首局攻下1分,前5局打完,多明尼加以3:1暫時領先。

馬查多敲出二壘安打。(法新社)

不過,哥倫比亞在6、8兩局各追回1分,雙方戰成3:3平手,陷入僵局。9局下,哥倫比亞取得大好得分機會,J.索拉諾(Jhonatan Solano)軟弱飛球攻占上壘,波羅(Tito Polo )遭觸身球後,D.索拉諾(Donovan Solano)野選形成1、3壘有人,但羅德里奎茲(Reynaldo Rodriguez)高飛犧牲打不成,3壘跑者遭包提斯塔長傳擋在本壘前,形成雙殺,攻勢瞬間瓦解,進入延長賽。

9局下的本壘攻防還造成衝突,哥倫比亞球員波羅及羅德里奎茲都遭驅逐出場,也讓他們戰力大打折扣。

波羅(左)與主審發生爭執,遭驅逐出場。(美聯社)

雙方守住第10局後,11局上的突破僵局,多明尼加打線大爆發,單局海灌7分,也把哥倫比亞打趴,終場以10:3拿下勝利。

包提斯塔。(法新社)