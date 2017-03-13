經典賽》多明尼加神秘力量？老爹亂入打氣相挺（影音）

〔體育中心／綜合報導〕多明尼加延長賽擊敗哥倫比亞，C組全勝晉級且跨屆11連勝，退役球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）比賽時還特地到球員休息區鼓舞士氣，為小老弟加油。

歐提茲是第一、二屆經典賽多明尼加代表隊成員，雖然已宣布退休，仍不減他對棒球的熱情，昨天多明尼加逆轉美國，老爹也興奮的上傳影片慶祝，今天乾脆到現場「搖滾區」加油，即使退休依然不減星度，在場邊的影片也被側錄下來。