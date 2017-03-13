經典賽》多明尼加神秘力量？老爹亂入打氣相挺（影音）
2017/03/13 08:49
〔體育中心／綜合報導〕多明尼加延長賽擊敗哥倫比亞，C組全勝晉級且跨屆11連勝，退役球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）比賽時還特地到球員休息區鼓舞士氣，為小老弟加油。
歐提茲是第一、二屆經典賽多明尼加代表隊成員，雖然已宣布退休，仍不減他對棒球的熱情，昨天多明尼加逆轉美國，老爹也興奮的上傳影片慶祝，今天乾脆到現場「搖滾區」加油，即使退休依然不減星度，在場邊的影片也被側錄下來。
相關新聞
- 經典賽》包爺大秀雷射肩！這一傳救回多明尼加的勝利（影音）
- 經典賽》多明尼加延長賽海灌7分 擊敗哥倫比亞全勝晉級（影音）
- 經典賽》柯瑞亞3分砲 波多黎各轟垮義大利3戰全勝晉級（影音）
- 經典賽》搶主導權曾恐嚇官員 廖正井怒罵影片曝光
- 經典賽》打出台灣最狂表現 張志豪貼文向球迷告白
推薦新聞
-
經典賽》嚇壞多明尼加 哥倫比亞：我們差點震撼全世界2017/03/13 09:36
-
MLB》為高齡87歲老奶奶祝壽 國民哈波再開轟（影音）2017/03/13 09:35
-
MLB》李振昌登板解決1人 持續未失分2017/03/13 09:04
-
WBC美國、委內瑞拉拚晉級 今日賽事預告與轉播2017/03/13 07:07
-
「經」不起考驗 恰恰:多檢討多鼓勵2017/03/13 06:00