經典賽》包爺大秀雷射肩！這一傳救回多明尼加的勝利（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕賽前已在經典賽中拿下跨季10連勝的多明尼加，今天遇上哥倫比亞卻贏得艱辛，若不是9局下半包提斯塔（Jose Bautista）的長傳與捕手卡斯提歐（Welington Castillo）精彩守備，很可能連勝就栽在哥倫比亞手上，最後11局上多明尼加才攻下7分大局，以10：3勝出。

9局下半，哥倫比亞J.索拉諾（Jhonatan Solano）軟弱飛球攻占上壘並且換上代跑莫卡多（Oscar Mercado），波羅（Tito Polo）遭觸身球後，D.索拉諾（Donovan Solano）野選形成1、3壘有人，羅德里奎茲（Reynaldo Rodriguez）擊出左外野方向飛球遭接殺，3壘跑者冒險衝本壘，遭外野手包提斯塔的雷射肩長傳擋在本壘前，加上捕手卡斯提歐精彩的觸殺，哥倫比亞攻勢瞬間瓦解，進入延長賽。

莫卡多被觸殺在本壘前，也讓哥倫比亞球員相當不滿，波羅、羅德里奎茲都衝上前向裁判抗議，最後遭驅逐出場。

9局下半精彩的本壘攻防。（USA TODAY Sports）

波羅（左）與主審發生衝突遭驅逐出場。（美聯社）