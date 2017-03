經典賽》包爺大秀雷射肩！這一傳救回多明尼加的勝利（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕賽前已在經典賽中拿下跨季10連勝的多明尼加,今天遇上哥倫比亞卻贏得艱辛,若不是9局下半包提斯塔(Jose Bautista)的長傳與捕手卡斯提歐(Welington Castillo)精彩守備,很可能連勝就栽在哥倫比亞手上,最後11局上多明尼加才攻下7分大局,以10:3勝出。

9局下半,哥倫比亞J.索拉諾(Jhonatan Solano)軟弱飛球攻占上壘並且換上代跑莫卡多(Oscar Mercado),波羅(Tito Polo)遭觸身球後,D.索拉諾(Donovan Solano)野選形成1、3壘有人,羅德里奎茲(Reynaldo Rodriguez)擊出左外野方向飛球遭接殺,3壘跑者冒險衝本壘,遭外野手包提斯塔的雷射肩長傳擋在本壘前,加上捕手卡斯提歐精彩的觸殺,哥倫比亞攻勢瞬間瓦解,進入延長賽。

莫卡多被觸殺在本壘前,也讓哥倫比亞球員相當不滿,波羅、羅德里奎茲都衝上前向裁判抗議,最後遭驅逐出場。

9局下半精彩的本壘攻防。(USA TODAY Sports)

波羅(左)與主審發生衝突遭驅逐出場。(美聯社)