NBA》林書豪拿13分5助攻 籃網擒尼克終止主場16連敗

林書豪（右）防守羅斯。（美聯社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕結束連續8場客戰的籃網，今回到自家地盤巴克萊中心迎擊尼克，儘管主將林書豪命中率不佳，全場14投3中只拿13分，但他送出5助攻1抄截並和隊友們打出團隊籃球，仍120：112收下勝利，終止隊史最長的16連敗。

籃網過去8場客戰拿下2勝，最好的消息莫過於林書豪傷癒復出，他場均出賽20.3分鐘，繳出13.8分、3.5助攻、46.7%命中率的成績單，是球隊觸底反彈的關鍵。

回到主場的籃網，開賽就打出氣勢，上半場狂轟追平隊史紀錄的14記三分球，以67：49大幅領先；易籃後，雖然末節後半段一度遭尼克安東尼連罰帶投，追到5分差，但林書豪旋即還以顏色，在哨響前4分58秒終於投進三分球拿下本場首次非罰球得分，而他第4節及時回神攻下9分，也成為籃網能夠延續氣勢的大功臣。

籃網此役全隊共7人得分上雙，中鋒B.羅培茲（B. Lopez）拿25分最高。尼克則以安東尼砍27分手感最火燙。