經典賽》旅台就是神？12名中職洋投接棒登場
2017/03/13 10:31
力猛今對美國中繼出賽。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕2017世界棒球經典賽C、D組預賽即將告一段落，比賽中不乏台灣球迷熟悉面孔，除了今天在美加戰中繼2局無失分的洋投力猛，以及對台灣也曾上陣的吉爾、威爾、馬帝斯等人，一共12名洋投都將在經典賽先後登場。
中職今年登錄的洋投當中，所屬富邦的力猛代表加拿大，今天對美國中繼2局1安無失分，統一新任終結者狄馬克（Mike DeMark）代表義大利，昨天對委內瑞拉沒解決任何出局數，面對3人次被打2安失3分（1責失），第一戰對墨西哥也被敲安，不過他尚未在中職登板過，預計首輪賽事結束後才會抵台報到。
米吉亞為波多黎各關門。（美聯社）
今天上場的洋將還有曾效力過兄弟、桃猿的米吉亞，他為波多黎各完美關門。昨天日、荷戰，曾對台灣拿勝投的馬帝斯也有出賽，3局失1分打破先前無失分紀錄，威爾則沒有失分，荷蘭陣中還有柯德曼，他在9日對以色列一戰先發1局失3分吞敗，吉爾則對台先發3局失2分。
沒進入次輪的澳洲，陣容裡有3名中職前洋投，包括在臉書上分享、關心台灣棒壇的索爾，義大史密斯和誠泰太陽彼得，他們在預賽都沒有失分。曾短暫打過誠泰Cobras的席瓦（Tiago Da Silva）中繼1.1局失4分。目前剩下羅曼（波多黎各）還沒在經典賽出賽。
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