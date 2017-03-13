NBA》卓吉奇眼部嚴重瘀青 隊友超壞：像德拉戈（影音）
2017/03/13 09:55
〔體育中心／綜合報導〕熱火主控卓吉奇（Goran Dragic）在昨天對暴龍的比賽中第三節因防守喬瑟夫（Cory Joseph）右眼遭肘擊，事後紅腫瘀青嚴重，但熱火最後仍以104：89擊敗暴龍，但今天作客溜馬之役卓吉奇因此無法出賽，熱火以98：102敗給溜馬。
事後隊友懷特塞德（Hassan Whiteside）還開玩笑的替卓吉奇取了綽號：德拉戈（Drago）（電影洛基4：天下無敵中角色）。
卓吉奇眼部瘀青。（取自推特）
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