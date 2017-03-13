MLB》為高齡87歲老奶奶祝壽 國民哈波再開轟（影音）
2017/03/13 09:35
〔記者石毓琪／綜合報導〕「強打少年」哈波（Bryce Harper）今天在熱身賽敲出春訓第5支全壘打，再度讓國民球迷瘋狂，坐在外野看球的球迷在撿到這顆球時，將它送給一旁的祖母做紀念，慶祝她的88歲生日。
哈波在上季季後增重練出肌肉，春訓首戰就用火力展現成果，今天對太空人5局下開轟，春訓累積5轟傲視群雄。為了撿拾哈波全壘打球，圍坐在外野看球的球迷紛紛朝右外野前去，最後由一名穿著沃爾（John Wall）球衣的23歲男子John Reep撿到，他把球送給祖母Ida，慶祝她即將到來的88歲生日。
國民在哈波的全壘打助陣下，5局打完3：0領先，不過太空人在7上國民守備陣容大搬風後反攻，瑞德（A.J. Reed）滿貫砲逆轉，反以1分落後的國民8、9局反攻，5：4險勝太空人。
哈波。（資料照，USA Today）
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