MLB》為高齡87歲老奶奶祝壽 國民哈波再開轟（影音）

〔記者石毓琪/綜合報導〕「強打少年」哈波(Bryce Harper)今天在熱身賽敲出春訓第5支全壘打,再度讓國民球迷瘋狂,坐在外野看球的球迷在撿到這顆球時,將它送給一旁的祖母做紀念,慶祝她的88歲生日。

哈波在上季季後增重練出肌肉,春訓首戰就用火力展現成果,今天對太空人5局下開轟,春訓累積5轟傲視群雄。為了撿拾哈波全壘打球,圍坐在外野看球的球迷紛紛朝右外野前去,最後由一名穿著沃爾(John Wall)球衣的23歲男子John Reep撿到,他把球送給祖母Ida,慶祝她即將到來的88歲生日。

國民在哈波的全壘打助陣下,5局打完3:0領先,不過太空人在7上國民守備陣容大搬風後反攻,瑞德(A.J. Reed)滿貫砲逆轉,反以1分落後的國民8、9局反攻,5:4險勝太空人。

哈波。(資料照,USA Today)