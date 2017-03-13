網球》詹詠然聯手辛吉絲 直落二勇闖女雙8強

詹詠然（左）與辛吉絲順利挺進8強。（資料照，詹詠然提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「辛然配」詹詠然與辛吉絲今在印安泉網賽雙打次輪，耗時1小時又14分鐘以直落二打敗斯洛維尼亞柯蕾帕 ／西班牙桑琪絲，取得8強門票。

名列女雙第6種子的「辛然配」，在首盤雙盤二度破了對手發球局，先以6：1先馳得點；雙方於第二盤展開拉鋸，台瑞聯軍驚險以7：5將勝利收進口袋。

連兩輪順利開胡，詹詠然與辛吉絲再來將碰上印度米爾莎（Sania Mirza）與捷克史崔可娃（Barbora Strycova），力拚準決賽門票。