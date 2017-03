經典賽》場邊球迷驚爆衝突？紅雀捕手痛批大聯盟維安（影音）

莫里納。(資料照,美聯社)

〔記者粘藐云/綜合報導〕昨天D組的賽事,波多黎各與墨西哥一戰,三壘側的觀眾席球迷發生衝突,且觀眾不斷鼓譟,場面一度混亂,事後紅雀捕手莫里納(Yadier Molina)發推特痛批,大聯盟只顧賺錢,卻沒有維護好比賽安全。

根據大聯盟說法,昨天波多黎各與墨西哥一戰,三壘側的觀眾席有球迷和球員家屬發生衝突,不過保全人員立即上前維護秩序,確定沒有問題後,才讓比賽繼續,大聯盟也強調,他們相當看重球場安全,也會盡全力避免任何危險發生。

不過,代表波多黎各出賽的球員莫里納,卻對觀眾席發生衝突相當不滿,他在推特上痛批:「大聯盟真的很丟臉,只顧著賺錢卻不重視球員家屬的安全,讓我們在場上得一邊打球,一邊擔心自己家人的安全。」

而同樣在該場比賽出賽的小熊球員巴耶茲(Javier Baez)則說:「我聽到教練大喊要球員回去休息室,不過我看到觀眾席似乎有點狀況,而且是在球員家屬坐的那一區,還看到大家想要化解衝突,老實說當下我覺得有點絕望,因為我什麼也沒看到,不過好在事情有受到控制,我的家人也說一切OK。」

場邊記者拍到球員走向觀眾席關切的畫面

Beginning of off the field issues for Team Puerto Rico: Berríos was the first one to go out in front of LF stands (family section) #WBCxESPN pic.twitter.com/BCHWrO8oQx