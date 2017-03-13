經典賽》場邊球迷驚爆衝突？紅雀捕手痛批大聯盟維安（影音）
2017/03/13 10:42
莫里納。（資料照，美聯社）
〔記者粘藐云／綜合報導〕昨天D組的賽事，波多黎各與墨西哥一戰，三壘側的觀眾席球迷發生衝突，且觀眾不斷鼓譟，場面一度混亂，事後紅雀捕手莫里納（Yadier Molina）發推特痛批，大聯盟只顧賺錢，卻沒有維護好比賽安全。
根據大聯盟說法，昨天波多黎各與墨西哥一戰，三壘側的觀眾席有球迷和球員家屬發生衝突，不過保全人員立即上前維護秩序，確定沒有問題後，才讓比賽繼續，大聯盟也強調，他們相當看重球場安全，也會盡全力避免任何危險發生。
不過，代表波多黎各出賽的球員莫里納，卻對觀眾席發生衝突相當不滿，他在推特上痛批：「大聯盟真的很丟臉，只顧著賺錢卻不重視球員家屬的安全，讓我們在場上得一邊打球，一邊擔心自己家人的安全。」
而同樣在該場比賽出賽的小熊球員巴耶茲（Javier Baez）則說：「我聽到教練大喊要球員回去休息室，不過我看到觀眾席似乎有點狀況，而且是在球員家屬坐的那一區，還看到大家想要化解衝突，老實說當下我覺得有點絕望，因為我什麼也沒看到，不過好在事情有受到控制，我的家人也說一切OK。」
場邊記者拍到球員走向觀眾席關切的畫面
Beginning of off the field issues for Team Puerto Rico: Berríos was the first one to go out in front of LF stands （family section） #WBCxESPN pic.twitter.com/BCHWrO8oQx— Marly Rivera （@MarlyRiveraESPN） 2017年3月12日
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