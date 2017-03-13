NBA》回主場手感慢熱 林書豪：終於回來了
2017/03/13 11:40
林書豪今回主場拿下13分。（美聯社）
〔記者石毓琪／綜合報導〕籃網台裔後衛林書豪因腿傷缺陣許久，明星周後回歸，今天回主場「紐約大戰」上半場幾乎神隱，只靠罰球拿3分，靠著第4節拉尾盤，13分4籃板5助攻作收，林書豪也鬆了一口氣，「終於回來了」。
林書豪去年底對黃蜂一戰左大腿再度拉傷，一休又是2個月，今天是他歸隊後第9場比賽，也是結束客場之旅後，復出首次在主場出賽。對前東家尼克，林書豪前3節卻打得不理想，直到決勝節最後5分鐘「回神」攻下9分，他坦言自己確實不在狀況內，「我感覺我做的不是我認為我該做的，我只能保持積極，調整好步調並打好我的守位。」
睽違3個月回到主場，林書豪說，一開始走進球場，感覺很陌生，「我只想著要趕快恢復，一旦問題解決了，接下來應該能一帆風順。」不過他也說，自己終於回來了。
籃網中鋒羅培茲（Brook Lopez）對林書豪拉開領先的三分球表示讚賞，「那球給了球隊很大的力量，我們對他有信心，我們完全地信任他，他的進攻、防守對球隊都很重要。」總教練亞特金森（Kenny Atkinson）指出，林書豪今日的表現，應是疲勞所致，球隊很需要像他這樣能掌控比賽末段經驗的球員，目前球隊也致力於增加林書豪上場時間。
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