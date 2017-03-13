經典賽》回憶超美技守備 菊池涼介：我只是想把球擋下來（影音）
2017/03/13 10:50
How do you say "glovely" in Japanese? https://t.co/fujv0giFzd #WBC2017 pic.twitter.com/fOYsJ5WUnv— MLB （@MLB） 2017年3月12日
〔體育中心／綜合報導〕日本昨於延長賽力退荷蘭，打線適時發揮是致勝關鍵，但堅強的防守實力同樣功不可沒，其中二壘手菊池涼介曾於7局下演出五星級飛撲美技，精采表現驚艷全場。
「因為球打到投手丘，所以看起來覺得應該能接到。」菊池涼介回憶，謙稱當時只是想把球擋下來，沒想到還能抓到一個出局數。這位日職金手套四連霸得主已多次在經典賽演出美技守備，用防守為日本化解失分危機。
「很高興能在最棒的舞台拿出最佳表現。真的很榮幸能穿上國家隊球衣，在這麼棒的地方比賽。」菊池涼介說，表示能夠贏球令他十分滿足，這場與荷蘭的激戰是他棒球生涯中打過最震撼的比賽。
菊池涼介完成超美技守備。（取自侍JAPAN官網）
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