NBA》不想輸給詹姆斯 哈登拿本季第16次大三元擒騎士

哈登今拿下大三元。（USA Today Sports）

〔記者林宗偉／綜合報導〕火箭今在主場迎戰東霸天騎士，一大焦點就是MVP熱門人選的哈登、詹姆斯如何較勁，最終哈登技高一籌，繳出本季第16次大三元，同時率隊117：112拿下二連勝。

儘管剛中止3連敗，背靠背作戰的騎士，首節略顯疲態，以26：33陷入落後，不過次節奮起打出41：25攻勢，上半場結束時，反倒以67：58領先9分。

只是火箭易籃後再啟攻勢，進入末節時又以90：86要回優勢，哨響前也未讓騎士越雷池一步，最終便以5分差勝出，全隊則以哈登拿下38分、11助攻、10籃板表現最出色。

騎士詹姆斯轟出30分、5助攻、7籃板，但全場發生8次失誤，至於後衛厄文，則有28分進帳。

詹姆斯今天也繳出30分。（美聯社）